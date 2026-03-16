الثلاثاء 2026-03-17 06:46 م

الملك يغادر أرض الوطن متوجها إلى دولة الإمارات

جلالة الملك عبدﷲ الثاني
 
الإثنين، 16-03-2026 09:03 م

الوكيل الإخباري- غادر جلالة الملك عبدﷲ الثاني أرض الوطن، الاثنين، في زيارة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، يلتقي خلالها سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأدى سمو الأمير فيصل بن الحسين اليمين الدستورية نائبا لجلالة الملك، بحضور هيئة الوزارة.

 
 


أخبار محلية وزير البيئة يلتقي مجموعة من الناشطين البيئيين

أخبار محلية الحكومة تتوعد كل من يرتكب مخالفة الإلقاء العشوائي للنفايات خلال العيد

أخبار محلية قرارات صادرة عن مجلس الوزراء الثلاثاء

أخبار الشركات "وضوح" تتكفّل بتوزيع 6600 وجبة إفطار بالتعاون مع "عزوتي"

أخبار محلية عاجل الحكومة تطلق المرحلة الأولى من مشروع النقل المدرسي بالشراكة مع القطاع الخاص

أخبار محلية وزير الصناعة يؤكد أهمية تعزيز الوعي بحقوق المستهلكين

أخبار محلية عاجل الملك وعاهل البحرين يشددان على ضرورة تكثيف جهود خفض التصعيد في المنطقة

أخبار محلية نشاط تجاري ملحوظ في السلط قبيل عيد الفطر



 






