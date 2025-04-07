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الملك يغادر أرض الوطن متوجها إلى مصر

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جلالة الملك عبدالله الثاني
 
الإثنين، 07-04-2025 12:08 م
الوكيل الإخباري-   غادر جلالة الملك عبدالله الثاني أرض الوطن، متوجها إلى جمهورية مصر العربية، للمشاركة في قمة ثلاثية تجمعه بالرئيس المصري عبدالفتاح السيسي والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، لبحث التطورات الخطيرة في غزة.
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