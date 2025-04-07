الملك يغادر أرض الوطن متوجها إلى مصر

الوكيل الإخباري-

غادر جلالة الملك عبدالله الثاني أرض الوطن، متوجها إلى جمهورية مصر العربية، للمشاركة في قمة ثلاثية تجمعه بالرئيس المصري عبدالفتاح السيسي والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، لبحث التطورات الخطيرة في غزة.