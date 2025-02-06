الملك يغادر أرض الوطن متوجها للمملكة المتحدة والولايات المتحدة

الوكيل الإخباري- غادر جلالة الملك عبدالله الثاني أرض الوطن في زيارة عمل للعاصمة البريطانية لندن، تليها زيارة عمل إلى الولايات المتحدة الأمريكية، تشمل مدينة بوسطن والعاصمة واشنطن.

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