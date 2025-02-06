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الملك يغادر أرض الوطن متوجها للمملكة المتحدة والولايات المتحدة

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جلالة الملك عبدالله الثاني
الخميس، 06-02-2025 10:19 ص

الوكيل الإخباري- غادر جلالة الملك عبدالله الثاني أرض الوطن في زيارة عمل للعاصمة البريطانية لندن، تليها زيارة عمل إلى الولايات المتحدة الأمريكية، تشمل مدينة بوسطن والعاصمة واشنطن.

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