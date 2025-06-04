الملك يغادر إلى إسبانيا في مستهل جولة عمل أوروبية

ويعقد جلالة الملك، في مدريد، لقاءين منفصلين مع جلالة الملك فيليب السادس، ملك إسبانيا، ورئيس الوزراء بيدرو سانشيز.
وفي لندن، يلتقي جلالته برئيس الوزراء البريطاني السير كير ستارمر.
وفي مدينة نيس الفرنسية، يلتقي جلالة الملك بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وعددا من القادة والمسؤولين، على هامش مشاركة جلالته في مؤتمر الأمم المتحدة للمحيطات.
وأدى سمو الأمير هاشم بن الحسين اليمين الدستورية نائبا لجلالة الملك، بحضور هيئة الوزارة.
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