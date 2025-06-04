الملك يغادر إلى إسبانيا في مستهل جولة عمل أوروبية

الوكيل الإخباري- غادر جلالة الملك عبدالله الثاني أرض الوطن، اليوم الأربعاء، متوجها إلى إسبانيا في مستهل جولة عمل أوروبية تشمل المملكة المتحدة وفرنسا.

اضافة اعلان



ويعقد جلالة الملك، في مدريد، لقاءين منفصلين مع جلالة الملك فيليب السادس، ملك إسبانيا، ورئيس الوزراء بيدرو سانشيز.



وفي لندن، يلتقي جلالته برئيس الوزراء البريطاني السير كير ستارمر.