الملك يغادر إلى الدوحة لتقديم العزاء بوفاة الشيخ حمد

ويرافق جلالته خلال الزيارة، سمو الأمير فيصل بن الحسين.
وأدى سمو الأمير الحسين بن عبدﷲ الثاني، ولي العهد، اليمين الدستورية نائبا لجلالة الملك، بحضور هيئة الوزارة.
-
أخبار متعلقة
-
إغلاق مركز الهدبان للتوحد وذوي الإعاقة بعد رصد مجموعة من المخالفات
-
"العمل النيابية" تقر مشروع قانون تنظيم العمل المهني
-
رئيس الجامعة الأردنية: الجامعات تركز على إعداد الطلبة لسوق العمل
-
العيسوي: الأردن يمضي بثبات بقيادة الملك في مسارات التحديث الشامل
-
وزارة التربية والتعليم تحوّل رواتب مكرمة أبناء المعلمين إلى البنوك
-
مستشفى المقاصد يعالج 789 مريضا في الرصيفة
-
الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام التنظيم الإداري لوزارة التربية وتنمية الموارد البشرية
-
الموافقة على تسوية 663 قضية عالقة بين مكلفين ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات