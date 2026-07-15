الملك يغادر إلى الدوحة لتقديم العزاء بوفاة الشيخ حمد

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الوكيل الإخباري- غادر جلالة الملك عبدﷲ الثاني أرض الوطن، الأربعاء، متوجها إلى الدوحة، لتقديم العزاء إلى سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة، بوفاة والده المغفور له، بإذن ﷲ، سمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، رحمه ﷲ. اضافة اعلان





ويرافق جلالته خلال الزيارة، سمو الأمير فيصل بن الحسين.



وأدى سمو الأمير الحسين بن عبدﷲ الثاني، ولي العهد، اليمين الدستورية نائبا لجلالة الملك، بحضور هيئة الوزارة.





