الملك يغادر إلى لندن للقاء ستارمر وترؤس جولة من مبادرة "اجتماعات العقبة"

ويلتقي جلالته، خلال الزيارة، رئيس الوزراء البريطاني السير كير ستارمر، لبحث المستجدات في الإقليم، وسبل تعزيز الشراكة بين الأردن وبريطانيا.
كما يترأس جلالة الملك جولة جديدة من مبادرة "اجتماعات العقبة"، التي أطلقها جلالته عام 2015.
وأدى سمو الأمير فيصل بن الحسين اليمين الدستورية نائبا لجلالة الملك، بحضور هيئة الوزارة.
