 
الأحد 2025-01-26 06:43 م
 

الملك يغادر في زيارة عمل إلى بلجيكا

جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين المعظم
الملك عبدالله الثاني
الأحد، 26-01-2025 04:47 م

الوكيل الإخباري-   غادر جلالة الملك عبدالله الثاني أرض الوطن، اليوم الأحد، في زيارة عمل إلى بلجيكا.

ويرافق جلالته في زيارة العمل التي تبدأ، يوم بعد غد الثلاثاء، سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد.

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وتسبق زيارة العمل إلى بلجيكا، زيارة خاصة قصيرة.


وأدى سمو الأمير علي بن الحسين اليمين الدستورية نائبا لجلالة الملك، بحضور هيئة الوزارة.

 
gnews

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