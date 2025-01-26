الملك يغادر في زيارة عمل إلى بلجيكا

الوكيل الإخباري- غادر جلالة الملك عبدالله الثاني أرض الوطن، اليوم الأحد، في زيارة عمل إلى بلجيكا.



ويرافق جلالته في زيارة العمل التي تبدأ، يوم بعد غد الثلاثاء، سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد.

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وتسبق زيارة العمل إلى بلجيكا، زيارة خاصة قصيرة.