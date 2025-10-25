الملك يفتتح الدورة العادية الثانية لمجلس الأمة الـ20 غدا

10:05 ص

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/751242 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- يفتتح جلالة الملك عبدالله الثاني يوم غد الأحد، أعمال الدورة العادية الثانية لمجلس الأمة العشرين بشقيه: النواب والأعيان، حيث يلقي جلالته خطاب العرش السامي إيذانًا ببدء الاجتماعات الرسمية. اضافة اعلان





وبعد الاستماع إلى خطاب العرش، يعقد مجلس الأعيان جلسة لاختيار أعضاء لجنة الرد على خطاب العرش، فيما يعقد مجلس النواب جلسته الأولى برئاسة أقدم النواب نيابةً، لانتخاب المكتب الدائم المكوّن من الرئيس ونائبيه والمساعدين.



وتنص المادة الثالثة من النظام الداخلي على أن يتولى الأقدم في النيابة رئاسة الجلسة، ويعاونه أصغر عضوين سنًا، إلى حين انتخاب الرئيس الجديد.



أما المادة 14، فتنص على أن الفوز بمنصب الرئيس يكون لمن يحصل على الأكثرية المطلقة للحاضرين، وإذا كان المرشحان اثنين فقط فيفوز من يحصل على الأكثرية النسبية، وفي حال التساوي تُجرى القرعة بينهما.



يُذكر أن التعديلات الأخيرة على النظام الداخلي أوجبت أن يكون أحد أعضاء المكتب الدائم من السيدات النائبات، إذ نصّت الفقرة (ب) من المادة السابعة على أنه في حال لم تفز امرأة بمنصب الرئيس أو أحد نائبيه، يقتصر الترشح لأحد موقعي المساعدين على النساء فقط.



وبعد انتخاب المكتب الدائم، ينتخب المجلس لجنة إعداد الرد على خطاب العرش، على أن تُرفع الصيغة النهائية إلى جلالة الملك خلال 14 يومًا من إلقاء الخطاب، كما يُنتخب لاحقًا أعضاء 20 لجنة نيابية دائمة.



ويشار إلى أن مجلس النواب الحالي هو الأول الذي جرى انتخابه وفق قانون الانتخاب لسنة 2022، الذي خصص 41 مقعدًا للقوائم الحزبية من أصل 138 مقعدًا.



وكانت الإرادة الملكية السامية قد صدرت في 28 أيلول الماضي بإرجاء اجتماع مجلس الأمة في دورته العادية إلى 26 تشرين الأول الحالي، وهو الموعد الذي ستبدأ فيه الدورة الجديدة رسميًا.