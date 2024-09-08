الملك يفتتح المؤتمر القضائي ومبنى نادي القضاة النظاميين

الوكيل الإخباري- افتتح جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم الأحد، أعمال المؤتمر القضائي الأردني الثالث، ومبنى نادي القضاة النظاميين، الواقع على طريق مطار الملكة علياء الدولي.

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وأنعم جلالته بميدالية اليوبيل الفضي على عدد من القضاة العاملين والمتقاعدين، تقديرا لجهودهم المتميزة في العمل القضائي.



ويُعقد المؤتمر بعنوان “استشراف مستقبل العدالة في ضوء التقنيات الناشئة” بمشاركة نحو 900 قاض أردني، وعدد من القضاة العرب والأجانب.



وفي كلمة لرئيس المجلس القضائي محمد الغزو في الافتتاح، استعرض أبرز محطات تطوير القضاء منذ تسلم جلالة الملك سلطاته الدستورية.



وأشار إلى أهمية الورقة النقاشية السادسة لجلالته، في التأكيد على مسؤولية المؤسسات الوطنية لضمان مبدأ سيادة القانون، وتطبيق حكم القانون على حد سواء دون محاباة أو تمييز.



وتحدث الغزو عن تطور الجهاز القضائي من حيث تعزيز سيادة القانون، وتبني بدائل للعقوبات السالبة للحرية، وترسيخ مبدأ التخصص القضائي، وإنشاء قصور العدل، وتعزيز استخدام التكنولوجيا في إجراءات التقاضي.



ويبحث المؤتمرون على مدى يومين سبل توظيف التقنيات الحديثة والاستفادة من التجارب الإقليمية والدولية.



وأقيم نادي القضاة النظاميين، وهو ناد ثقافي واجتماعي لخدمة القضاة وعائلاتهم، إذ يضم مرافق وقاعات بمساحات مختلفة.



وتم الإنعام على القضاة التالية أسماؤهم بميدالية اليوبيل الفضي: