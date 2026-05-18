الملك يفتتح جامعة المغطس الأرثوذكسية الدولية في المغطس

وأشار جلالته، لدى لقائه قيادات دينية مسيحية في الأردن وفلسطين في موقع عمّاد السيد المسيح (المغطس) بحضور سمو الأمير غازي بن محمد، كبير مستشاري جلالة الملك للشؤون الدينية والثقافية، المبعوث الشخصي لجلالته، إلى ضرورة أن تركز خطة تنفيذ المبادرة على تحسين البنية التحتية والخدمات التشغيلية في موقع المغطس.
وأكد جلالة الملك أنه سيتابع بشكل مباشر تقدم سير العمل في خطة تنفيذ مبادرة 2030، إذ يأتي التوجيه الملكي انسجاما مع جهود جلالته في رعاية الأماكن المقدسة والحفاظ على الوجود المسيحي بالمنطقة، وتأكيدا على مكانة الأردن كموطن لأهم المواقع والمقدسات المسيحية في المنطقة والعالم.
