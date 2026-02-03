الملك يفتتح مجمع طب وجراحة الفم والأسنان العسكري

واستمع جلالته، بحضور رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، إلى إيجاز قدمه مدير عام الخدمات الطبية الملكية العميد الطبيب سهل الحموري، استعرض خلاله جهود تطوير الخدمات الطبية ورفع قدرات الكوادر المؤهلة لتقديم رعاية صحية عالية الجودة.
