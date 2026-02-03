الملك يفتتح مجمع طب وجراحة الفم والأسنان العسكري

الوكيل الإخباري- افتتح جلالة الملك عبدﷲ الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم الثلاثاء، مجمع طب وجراحة الفم والأسنان العسكري التابع لمديرية الخدمات الطبية الملكية بمنطقة خلدا في عمان.

