الثلاثاء 2026-02-03 07:00 م

الملك يفتتح مجمع طب وجراحة الفم والأسنان العسكري

الملك يفتتح مجمع طب وجراحة الفم والأسنان العسكري
الملك يفتتح مجمع طب وجراحة الفم والأسنان العسكري
 
الثلاثاء، 03-02-2026 05:40 م

الوكيل الإخباري-   افتتح جلالة الملك عبدﷲ الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم الثلاثاء، مجمع طب وجراحة الفم والأسنان العسكري التابع لمديرية الخدمات الطبية الملكية بمنطقة خلدا في عمان.

اضافة اعلان


واستمع جلالته، بحضور رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، إلى إيجاز قدمه مدير عام الخدمات الطبية الملكية العميد الطبيب سهل الحموري، استعرض خلاله جهود تطوير الخدمات الطبية ورفع قدرات الكوادر المؤهلة لتقديم رعاية صحية عالية الجودة.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

توضيح هام من نقابة "الحلي والمجوهرات" حول أسعار الذهب في الأردن

اقتصاد محلي ارتفاع أسعار الذهب في الأردن

حادث صهريج غاز على طريق تتن وإغلاق السير بالاتجاهين

أخبار محلية حادث صهريج غاز على طريق تتن وإغلاق السير بالاتجاهين

رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان ينعى رئيس الوزراء الأسبق أحمد عبيدات

أخبار محلية "الوطني لحقوق الإنسان" ينعى أحمد عبيدات

وزارة التربية والتعليم

أخبار محلية ورشة حول التقنيات الرقمية في تعزيز التعليم

الملك يفتتح مجمع طب وجراحة الفم والأسنان العسكري

أخبار محلية الملك يفتتح مجمع طب وجراحة الفم والأسنان العسكري

إنا لله وإنا إليه راجعون

نعـي فـاضل المهندس سامي تاج الدين عرفات في ذمة الله

جيلي EX2مصمّمة لعصر جديد من التنقّل الحضري

أخبار الشركات جيلي EX2 مصمّمة لعصر جديد من التنقّل الحضري

برهم صالح يشيد بدعم الأردن للاجئين

أخبار محلية برهم صالح يشيد بدعم الأردن للاجئين



 






الأكثر مشاهدة