الملك يفتتح مستودع المخزون الطبي الاستراتيجي في الزرقاء

ويأتي إنشاء المستودع التخزيني ضمن رؤية المملكة لتعزيز المخزون الاستراتيجي للغذاء والدواء والطاقة.
واستمع جلالته خلال الافتتاح إلى شرح من وزير الصحة الدكتور فراس الهواري عن أهمية المستودع، الذي سيرفد المخازن والمستودعات الفرعية بالمحافظات والمستشفيات ومديريات الصحة ومراكز الرعاية الصحية الأولية، بالأدوية.
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