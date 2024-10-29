الملك يفتتح مستودع المخزون الطبي الاستراتيجي في الزرقاء

الوكيل الإخباري- افتتح جلالة الملك عبدالله الثاني في منطقة ياجوز بمحافظة الزرقاء، الثلاثاء، مستودع المخزون الطبي الاستراتيجي التابع لوزارة الصحة، الذي يهدف إلى توفير مخزون استراتيجي للأمن الدوائي بالمملكة لمدة أربعة أشهر إضافية.

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ويأتي إنشاء المستودع التخزيني ضمن رؤية المملكة لتعزيز المخزون الاستراتيجي للغذاء والدواء والطاقة.