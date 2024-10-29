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الملك يفتتح مستودع المخزون الطبي الاستراتيجي في الزرقاء

مستودع المخزون الطبي الاستراتيجي التابع لوزارة الصحة
مستودع المخزون الطبي الاستراتيجي التابع لوزارة الصحة
الثلاثاء، 29-10-2024 04:15 م

الوكيل الإخباري-   افتتح جلالة الملك عبدالله الثاني في منطقة ياجوز بمحافظة الزرقاء، الثلاثاء، مستودع المخزون الطبي الاستراتيجي التابع لوزارة الصحة، الذي يهدف إلى توفير مخزون استراتيجي للأمن الدوائي بالمملكة لمدة أربعة أشهر إضافية.

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ويأتي إنشاء المستودع التخزيني ضمن رؤية المملكة لتعزيز المخزون الاستراتيجي للغذاء والدواء والطاقة.


واستمع جلالته خلال الافتتاح إلى شرح من وزير الصحة الدكتور فراس الهواري عن أهمية المستودع، الذي سيرفد المخازن والمستودعات الفرعية بالمحافظات والمستشفيات ومديريات الصحة ومراكز الرعاية الصحية الأولية، بالأدوية.

 
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