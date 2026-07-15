الملك يقدم العزاء إلى أمير دولة قطر بوفاة الشيخ حمد

ورافق جلالة الملك خلال الزيارة، وفد رسمي ضم سمو الأمير فيصل بن الحسين، ومدير مكتب جلالة الملك، المهندس علاء البطاينة، والسفير الأردني لدى قطر زيد اللوزي.
وأعرب جلالته عن أصدق مشاعر التعزية والمواساة لأخيه سمو الشيخ تميم وللأسرة الكريمة والشعب القطري الشقيق بهذا المصاب، سائلا ﷲ تبارك وتعالى أن يتغمد الفقيد الكبير بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.
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