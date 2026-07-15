الملك يقدم العزاء إلى أمير دولة قطر بوفاة الشيخ حمد

الوكيل الإخباري- قدم جلالة الملك عبدﷲ الثاني، في قصر لوسيل بالعاصمة القطرية الدوحة الأربعاء، واجب العزاء إلى سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة، بوفاة والده، المغفور له بإذن ﷲ، سمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، رحمه ﷲ.

اضافة اعلان



ورافق جلالة الملك خلال الزيارة، وفد رسمي ضم سمو الأمير فيصل بن الحسين، ومدير مكتب جلالة الملك، المهندس علاء البطاينة، والسفير الأردني لدى قطر زيد اللوزي.