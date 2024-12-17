الملك يقدم منحة لدعم تأسيس جامعة موقع المغطس الأرثوذكسية الدولية

الوكيل الإخباري- قدم جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين، منحة على نفقته الخاصة لدعم تأسيس جامعة موقع المغطس الأرثوذكسية الدولية، ومنحة أخرى لتذهيب الزخارف التاريخية في قبة الصخرة المشرفة.

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وجاء ذلك خلال استقبال جلالته لقيادات دينية مسيحية وإسلامية مقدسية وأردنية في قصر الحسينية.