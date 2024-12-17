الملك يقدم منحة لدعم تأسيس جامعة موقع المغطس الأرثوذكسية الدولية

وجاء ذلك خلال استقبال جلالته لقيادات دينية مسيحية وإسلامية مقدسية وأردنية في قصر الحسينية.
وشكر البطريرك ثيوفيلوس الثالث دعم جلالة الملك المادي والمعنوي لمشروع الجامعة الأرثوذكسية الدولية في موقع المعمودية، والذي سيعمّق الروابط بين الأردن والكنيسة في القدس، ويعزز حضور الكنائس في الأرض المباركة.
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