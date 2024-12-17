 
الثلاثاء 2024-12-17 05:25 م
 

الملك يقدم منحة لدعم تأسيس جامعة موقع المغطس الأرثوذكسية الدولية

جلالة الملك عبدالله الثاني خلال استقبال قيادات دينية مسيحية وإسلامية مقدسية وأردنية في قصر الحسينية.
جلالة الملك عبدالله الثاني خلال استقبال قيادات دينية مسيحية وإسلامية مقدسية وأردنية في قصر الحسينية
الثلاثاء، 17-12-2024 05:20 م

الوكيل الإخباري-   قدم جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين، منحة على نفقته الخاصة لدعم تأسيس جامعة موقع المغطس الأرثوذكسية الدولية، ومنحة أخرى لتذهيب الزخارف التاريخية في قبة الصخرة المشرفة.

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وجاء ذلك خلال استقبال جلالته لقيادات دينية مسيحية وإسلامية مقدسية وأردنية في قصر الحسينية.


وشكر البطريرك ثيوفيلوس الثالث دعم جلالة الملك المادي والمعنوي لمشروع الجامعة الأرثوذكسية الدولية في موقع المعمودية، والذي سيعمّق الروابط بين الأردن والكنيسة في القدس، ويعزز حضور الكنائس في الأرض المباركة.

 
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