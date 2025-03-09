الملك يقيم مأدبة إفطار لكبار المسؤولين

وحضر مأدبة الإفطار سمو الأمير فيصل بن الحسين، مستشار جلالة الملك، رئيس مجلس السياسات الوطني، وسمو الأمير راشد بن الحسن، مستشار جلالة الملك، وسمو الأمير مرعد بن رعد، كبير الأمناء في الديوان الملكي الهاشمي.
وأدى جلالة الملك والحضور صلاة المغرب جماعة.
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