الملك يكرم لاعبين أردنيين

الوكيل الإخباري- استقبل جلالة الملك عبدالله الثاني في قصر الحسينية، الأحد، اللاعبين الأردنيين الذين حصلوا على ميداليات ذهبية وفضية وبرونزية في منافسات دورتي الألعاب الأولمبية والبارالمبية في باريس 2024، وطوكيو 2020، وأنعم عليهم بميدالية اليوبيل الفضي.

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وأعرب جلالته عن تقديره للإنجازات التي حققتها المنتخبات الوطنية في الألعاب الأولمبية والبارالمبية، مؤكدا أنها مصدر فخر دائم للأردنيين.



وهنأ جلالة الملك المكرمين، متمنيا لهم التوفيق في تحقيق المزيد من الإنجازات في البطولات القارية والعالمية.

وحاز الأردن خلال دورتي الألعاب الأولمبية والبارالمبية في باريس 2024 على أربع ميداليات، وعلى سبع ميداليات في منافسات طوكيو 2020.