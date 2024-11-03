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الملك يكرم لاعبين أردنيين

جلالة الملك عبدالله الثاني يكرم لاعبين أردنيين حصلوا على ميداليات بمنافسات أولمبية وبارالمبية
جلالة الملك عبدالله الثاني يكرم لاعبين أردنيين حصلوا على ميداليات بمنافسات أولمبية وبارالمبية
الأحد، 03-11-2024 03:17 م

الوكيل الإخباري-   استقبل جلالة الملك عبدالله الثاني في قصر الحسينية، الأحد، اللاعبين الأردنيين الذين حصلوا على ميداليات ذهبية وفضية وبرونزية في منافسات دورتي الألعاب الأولمبية والبارالمبية في باريس 2024، وطوكيو 2020، وأنعم عليهم بميدالية اليوبيل الفضي.

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وأعرب جلالته عن تقديره للإنجازات التي حققتها المنتخبات الوطنية في الألعاب الأولمبية والبارالمبية، مؤكدا أنها مصدر فخر دائم للأردنيين.


وهنأ جلالة الملك المكرمين، متمنيا لهم التوفيق في تحقيق المزيد من الإنجازات في البطولات القارية والعالمية.
وحاز الأردن خلال دورتي الألعاب الأولمبية والبارالمبية في باريس 2024 على أربع ميداليات، وعلى سبع ميداليات في منافسات طوكيو 2020.


وحضر التكريم سمو الأمير فيصل بن الحسين، مستشار جلالة الملك، رئيس مجلس السياسات الوطني، ورئيس اللجنة الأولمبية الأردنية، وسمو الأمير راشد بن الحسن، مستشار جلالة الملك ورئيس الاتحاد الأردني للتايكواندو، وسمو الأمير مرعد بن رعد، كبير الأمناء في الديوان الملكي الهاشمي ورئيس المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ورئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، ومدير مكتب جلالة الملك، المهندس علاء البطاينة، وأمين عام اللجنة الأولمبية الأردنية رنا السعيد.

 
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