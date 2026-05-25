الملك يكرم منتخب النشامى بوسام الاستقلال من الدرجة الأولى

الإثنين، 25-05-2026 09:20 م

الوكيل الإخباري-  كرّم جلالة الملك عبدالله الثاني، الاثنين، المنتخب الوطني لكرة القدم بوسام الاستقلال من الدرجة الأولى بمناسبة عيد الاستقلال الثمانين، تقديرًا لجهودهم وإنجازاتهم الوطنية.

وتمكّن المنتخب الوطني لكرة القدم عبر السنوات من تحقيق إنجازات رفعت اسم الأردن عاليًا في عالم كرة القدم، بعدما تأهل إلى نهائيات كأس العالم 2026 للمرة الأولى في تاريخه، ونال وصافة بطولة كأس العرب لكرة القدم FIFA قطر 2025.

وأنعم جلالة الملك خلال احتفال عيد الاستقلال الثمانين بأوسمة ملكية على مؤسسات وشخصيات وطنية، بمناسبة عيد الاستقلال الثمانين، تقديرًا لجهودها وإنجازاتها الوطنية.

 
 


