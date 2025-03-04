 
الثلاثاء 2025-03-04 09:11 م
 

الملك يلتقي الرئيسين العراقي واللبناني على هامش أعمال قمة فلسطين

جلالة الملك خلال لقاء مع الرئيس العراقي عبداللطيف رشيد خلال القمة العربية الطارئة في مصر.
جلالة الملك خلال لقاء مع الرئيس العراقي عبداللطيف رشيد خلال القمة العربية الطارئة في مصر.
الثلاثاء، 04-03-2025 08:25 م

الوكيل الإخباري-   عقد جلالة الملك عبدالله الثاني في القاهرة، الثلاثاء، لقاءين منفصلين مع الرئيس العراقي الدكتور عبداللطيف رشيد، والرئيس اللبناني العماد جوزاف عون، على هامش أعمال القمة العربية غير العادية التي تستضيفها مصر.

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وتناول اللقاءان المستجدات الإقليمية، خصوصا الجهود المبذولة للحفاظ على وقف إطلاق النار في غزة، واستئناف إيصال المساعدات الإنسانية، وإعادة إعمار غزة دون تهجير سكانها، إضافة إلى التصعيد الخطير بالضفة الغربية.


وخلال لقاء جلالته مع الرئيس العراقي، أكد جلالة الملك عمق العلاقات التاريخية الأردنية العراقية، والحرص على توسيع آفاق التعاون في مختلف المجالات.


كما تم التأكيد على إدامة التنسيق بين البلدين الشقيقين تجاه القضايا ذات الاهتمام المشترك، وبما يعزز أمن المنطقة واستقرارها.


وفي لقاء جلالته مع الرئيس اللبناني، بحث الزعيمان سبل توطيد العلاقات الأخوية المتينة التي تجمع البلدين الشقيقين، وتعزيز التعاون بينهما.


وأكد جلالة الملك دعم الأردن للبنان في الحفاظ على أمنه واستقراره.


وحضر اللقاءين رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، ونائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ومدير مكتب جلالة الملك، المهندس علاء البطاينة.

 
gnews

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جلالة الملك خلال لقاء مع الرئيس العراقي عبداللطيف رشيد خلال القمة العربية الطارئة في مصر.

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