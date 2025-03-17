الملك يلتقي الرئيس الإيطالي في روما

الوكيل الإخباري- عقد جلالة الملك عبدالله الثاني في روما، اليوم الاثنين، لقاء مع الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا، تناول علاقات الصداقة التاريخية بين البلدين، والمستجدات الإقليمية.

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وتم التأكيد خلال اللقاء، الذي عقد في القصر الرئاسي، على أهمية البناء على العلاقات الثنائية وتعزيزها، بما يسهم في توسيع التعاون في مختلف المجالات.