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الملك يلتقي الرئيس الإيطالي في روما

الملك يلتقي الرئيس الإيطالي
الملك يلتقي الرئيس الإيطالي
 
الإثنين، 17-03-2025 03:42 م

الوكيل الإخباري-   عقد جلالة الملك عبدالله الثاني في روما، اليوم الاثنين، لقاء مع الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا، تناول علاقات الصداقة التاريخية بين البلدين، والمستجدات الإقليمية. 

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وتم التأكيد خلال اللقاء، الذي عقد في القصر الرئاسي، على أهمية البناء على العلاقات الثنائية وتعزيزها، بما يسهم في توسيع التعاون في مختلف المجالات.


وعلى صعيد التطورات بالمنطقة، أكد جلالته ضرورة التوصل للتهدئة الشاملة، والحفاظ على وقف إطلاق النار بقطاع غزة، ودعم إعادة إعمار القطاع دون تهجير سكانه، واستئناف دخول المساعدات، لافتا إلى أهمية دور إيطاليا في تقديم المساعدات الإنسانية للقطاع ومساهماتها في الجسر الجوي الإنساني.
وحذر جلالة الملك من خطورة التصعيد بالضفة الغربية، والانتهاكات على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.

 
 
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