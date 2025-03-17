الملك يلتقي الرئيس الإيطالي في روما

وتم التأكيد خلال اللقاء، الذي عقد في القصر الرئاسي، على أهمية البناء على العلاقات الثنائية وتعزيزها، بما يسهم في توسيع التعاون في مختلف المجالات.
وعلى صعيد التطورات بالمنطقة، أكد جلالته ضرورة التوصل للتهدئة الشاملة، والحفاظ على وقف إطلاق النار بقطاع غزة، ودعم إعادة إعمار القطاع دون تهجير سكانه، واستئناف دخول المساعدات، لافتا إلى أهمية دور إيطاليا في تقديم المساعدات الإنسانية للقطاع ومساهماتها في الجسر الجوي الإنساني.
وحذر جلالة الملك من خطورة التصعيد بالضفة الغربية، والانتهاكات على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.
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