الملك يلتقي الرئيس السوري في عمان اليوم

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الوكيل الإخباري- يلتقي جلالة الملك عبدالله الثاني، الرئيس السوري أحمد الشرع، الذي يزور الأردن الأربعاء. اضافة اعلان





وزار نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي في 23 كانون الأول الماضي، دمشق، وأكد بعد لقائه الرئيس أحمد الشرع استعداد الأردن للمساعدة في إعادة إعمار سوريا، مشيرا إلى أن "إعادة بناء سوريا أمر مهم للأردن وللمنطقة ككل".



الصفدي أكد حينها، أن "أمن سوريا واستقرارها من أمن الأردن واستقراره. مستعدون لتقديم كل ما نستطيع لسوريا".



وأضاف، "واجبنا أن نساعد الإدارة الجديدة في سوريا في مواجهة تحديات المرحلة الانتقالية".



وفي السابع من كانون الثاني 2025، زار وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني رفقة وزير الدفاع السوري مرهف أبو قصرة ورئيس الاستخبارات العامة أنس خطاب.



