 
الأربعاء 2025-02-26 02:06 ص
 

الملك يلتقي الرئيس السوري في عمان اليوم

جلالة الملك عبدالله الثاني
جلالة الملك عبدالله الثاني
الأربعاء، 26-02-2025 01:29 ص
الوكيل الإخباري-   يلتقي جلالة الملك عبدالله الثاني، الرئيس السوري أحمد الشرع، الذي يزور الأردن الأربعاء.اضافة اعلان


وزار نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي في 23 كانون الأول الماضي، دمشق، وأكد بعد لقائه الرئيس أحمد الشرع استعداد الأردن للمساعدة في إعادة إعمار سوريا، مشيرا إلى أن "إعادة بناء سوريا أمر مهم للأردن وللمنطقة ككل".

الصفدي أكد حينها، أن "أمن سوريا واستقرارها من أمن الأردن واستقراره. مستعدون لتقديم كل ما نستطيع لسوريا".

وأضاف، "واجبنا أن نساعد الإدارة الجديدة في سوريا في مواجهة تحديات المرحلة الانتقالية".

وفي السابع من كانون الثاني 2025، زار وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني رفقة وزير الدفاع السوري مرهف أبو قصرة ورئيس الاستخبارات العامة أنس خطاب.
 
gnews

أحدث الأخبار

زيلينسكي

عربي ودولي إعلام: زيلينسكي يزور واشنطن يوم الجمعة

جلالة الملك عبدالله الثاني

أخبار محلية الملك يلتقي الرئيس السوري في عمان اليوم

مصادر: التوصل لاتفاق لحل أزمة عدم الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين

فلسطين مصادر: التوصل لاتفاق لحل أزمة عدم الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين

كاتس

عربي ودولي كاتس: لن نسمح بأن يصبح جنوب سوريا مثل جنوب لبنان

الصحة العالمية قلقة من تأثير العنف بالضفة الغربية على الرعاية الصحية

فلسطين الصحة العالمية قلقة من تأثير العنف بالضفة الغربية على الرعاية الصحية

ارشيفية

عربي ودولي دوي انفجارات وطائرات اسرائيلية تحلق على ارتفاع منخفض في دمشق

علم روسيا

عربي ودولي روسيا: أولوية التسوية في الشرق الأوسط إقامة دولة فلسطينية مستقلة

أوقاف الرصيفة

أخبار محلية أوقاف الرصيفة تطلق المسابقة الرمضانية لحفظ القرآن الكريم للأئمة والمؤذنين



 




الأكثر مشاهدة