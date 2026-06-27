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الملك يلتقي الطفل شهم في تكساس ويدعوه لحضور مباراة النشامى

الملك يلتقي الطفل شهم في تكساس ويدعوه لحضور مباراة النشامى
الملك يلتقي الطفل شهم في تكساس ويدعوه لحضور مباراة النشامى
 
السبت، 27-06-2026 11:40 م

الوكيل الإخباري-   التقى جلالة الملك عبدالله الثاني في مدينة دالاس بولاية تكساس الأمريكية، بالطفل الأردني شهم المناع الذي يتلقى العلاج حاليا في مستشفى للأطفال في ولاية فيلادلفيا، ودعاه وأسرته لحضور مباراة المنتخب الوطني أمام الأرجنتين.

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والطفل شهم ذو الثماني سنوات مصاب بعدة أمراض عصبية وعضلية واعتلالات في الأنسجة تسببت بعدم قدرته على المشي دون استخدام كرسي كهربائي متحرك، وكان قد أعرب عن رغبته بحضور مباراة المنتخب الوطني أمام الأرجنتين في الملعب.

 
 


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