الملك يلتقي الطفل شهم في تكساس ويدعوه لحضور مباراة النشامى

والطفل شهم ذو الثماني سنوات مصاب بعدة أمراض عصبية وعضلية واعتلالات في الأنسجة تسببت بعدم قدرته على المشي دون استخدام كرسي كهربائي متحرك، وكان قد أعرب عن رغبته بحضور مباراة المنتخب الوطني أمام الأرجنتين في الملعب.
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