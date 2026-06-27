الملك يلتقي الطفل شهم في تكساس ويدعوه لحضور مباراة النشامى

الوكيل الإخباري- التقى جلالة الملك عبدالله الثاني في مدينة دالاس بولاية تكساس الأمريكية، بالطفل الأردني شهم المناع الذي يتلقى العلاج حاليا في مستشفى للأطفال في ولاية فيلادلفيا، ودعاه وأسرته لحضور مباراة المنتخب الوطني أمام الأرجنتين.

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