الملك يلتقي العاهل الإسباني في مدريد

الوكيل الإخباري- التقى جلالة الملك عبد الله الثاني، في مدريد اليوم الخميس، جلالة الملك فيليب السادس، ملك إسبانيا.

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وتم بحث ضرورة إدامة التنسيق بين البلدين حيال القضايا ذات الاهتمام المشترك، والحرص على الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية.