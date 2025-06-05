الخميس 2025-06-05 02:01 م
 

الملك يلتقي العاهل الإسباني في مدريد

جلالة الملك عبدالله الثاني خلال لقائه بجلالة الملك فيليب السادس، ملك إسبانيا
جلالة الملك عبدالله الثاني خلال لقائه بجلالة الملك فيليب السادس، ملك إسبانيا
 
الخميس، 05-06-2025 01:11 م

الوكيل الإخباري-   التقى جلالة الملك عبد الله الثاني، في مدريد اليوم الخميس، جلالة الملك فيليب السادس، ملك إسبانيا.

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وتم بحث ضرورة إدامة التنسيق بين البلدين حيال القضايا ذات الاهتمام المشترك، والحرص على الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية.


وثمن جلالة الملك مواقف إسبانيا الداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني وإيجاد أفق سياسي لتحقيق السلام على أساس حل الدولتين، وضرورة وقف الحرب على غزة، وإدخال المساعدات الإنسانية فورا وبشكل كاف ولجميع مناطق القطاع.

 
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