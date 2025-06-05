الملك يلتقي العاهل الإسباني في مدريد

وتم بحث ضرورة إدامة التنسيق بين البلدين حيال القضايا ذات الاهتمام المشترك، والحرص على الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية.
وثمن جلالة الملك مواقف إسبانيا الداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني وإيجاد أفق سياسي لتحقيق السلام على أساس حل الدولتين، وضرورة وقف الحرب على غزة، وإدخال المساعدات الإنسانية فورا وبشكل كاف ولجميع مناطق القطاع.
-
أخبار متعلقة
-
زراعة البادية: الأسنان الأمامية أوضح مؤشر لتحديد عمر الأضحية
-
جلسة تعريفية بجائزة الحسين للعمل التطوعي في مدرسة أبدر الثانوية
-
المفرق الكبرى تجهز شاشات لعرض مباراة المنتخب الوطني ونظيره العماني
-
وفاة الحاجة عريفة مصطفى النهار أبو الأسعد وفاة طبيعية على صعيد عرفات
-
تربية عجلون تحصد المركز الأول في جائزة الملك عبد الله الثاني للياقة البدنية
-
المومني: الأضحية شعيرة إسلامية عظيمة تُجسد معاني الطاعة والتكافل الاجتماعي
-
ولي العهد مهنئا بالعيد: عيدكم مبارك
-
كنعان: عيد الأضحى يمر وفلسطين تنزف..والقدس تعيش حصاراً ممنهجاً