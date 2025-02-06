الملك يلتقي العاهل البريطاني في قصر باكنغهام بلندن

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الوكيل الإخباري- التقى جلالة الملك عبدالله الثاني في قصر باكنغهام بلندن، اليوم الخميس، جلالة الملك تشارلز الثالث، ملك بريطانيا. اضافة اعلان





وتم خلال اللقاء استعراض علاقات الصداقة التاريخية التي تجمع المملكتين، وسبل توطيدها.