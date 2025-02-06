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الملك يلتقي العاهل البريطاني في قصر باكنغهام بلندن

جلالة الملك عبدالله الثاني
الملك عبدالله الثاني
الخميس، 06-02-2025 06:24 م
الوكيل الإخباري-    التقى جلالة الملك عبدالله الثاني في قصر باكنغهام بلندن، اليوم الخميس، جلالة الملك تشارلز الثالث، ملك بريطانيا.اضافة اعلان


وتم خلال اللقاء استعراض علاقات الصداقة التاريخية التي تجمع المملكتين، وسبل توطيدها.
 
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