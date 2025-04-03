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الملك يلتقي المستشار الألماني أولاف شولتس

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جلالة الملك عبدالله الثاني
 
الخميس، 03-04-2025 10:45 ص

الوكيل الإخباري- وصل جلالة الملك عبدالله الثاني، الخميس إلى مقر المستشارية الألمانية للقاء المستشار الألماني أولاف شولتس.

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وكان وصل جلالته أمس الأربعاء، إلى العاصمة الألمانية برلين.

 
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