الملك يلتقي المستشار الألماني أولاف شولتس

الوكيل الإخباري- وصل جلالة الملك عبدالله الثاني، الخميس إلى مقر المستشارية الألمانية للقاء المستشار الألماني أولاف شولتس.

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وكان وصل جلالته أمس الأربعاء، إلى العاصمة الألمانية برلين.