الملك يلتقي المستشار الألماني في برلين الثلاثاء

12:29 م

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الوكيل الإخباري- يلتقي جلالة الملك عبدﷲ الثاني، يوم غد الثلاثاء، المستشار الألماني فريدريش ميرتس، خلال زيارة عمل إلى العاصمة الألمانية برلين. اضافة اعلان





وتركز الزيارة على سبل تعزيز التعاون بين الأردن وألمانيا، وتبحث أبرز مستجدات المنطقة.



