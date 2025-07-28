الإثنين 2025-07-28 01:55 م
 

الملك يلتقي المستشار الألماني في برلين الثلاثاء

الملك يلتقي المستشار الألماني في برلين الثلاثاء
جلالة الملك عبدﷲ الثاني
 
الإثنين، 28-07-2025 12:29 م
الوكيل الإخباري-   يلتقي جلالة الملك عبدﷲ الثاني، يوم غد الثلاثاء، المستشار الألماني فريدريش ميرتس، خلال زيارة عمل إلى العاصمة الألمانية برلين.اضافة اعلان


وتركز الزيارة على سبل تعزيز التعاون بين الأردن وألمانيا، وتبحث أبرز مستجدات المنطقة.
 
 
gnews

أحدث الأخبار

غالا

المرأة والجمال وصفات طبيعية لبشرة مشرقة دون مستحضرات تجميل

البنك المركزي الأردني

أخبار محلية محافظ البنك المركزي الأردني يتوقع نموا يفوق 4% على المدى المتوسط

7767ه

طب وصحة إليكم أسباب الصرع عند الأطفال والمراهقين

665464

فيديو الوكيل مدير إدارة الترخيص: الإيراد المتأتي من بيع الأرقام المميزة سيحوّل إلى صندوق دعم الطالب

وزارة الاتصال الحكومي

أخبار محلية منتدى التواصل الحكومي يستضيف وزير دولة لتطوير القطاع العام

9خهن

فيديو الوكيل "الترخيص" توضح تفاصيل إلغاء الرخص البلاستيكية واعتماد الإلكترونية قريباً

غ7عالاى

فيديو الوكيل 550 ألف متر مربع المساحة المستغلّة للتنزه من حدائق الحسين

78عت

طب وصحة فوائد اللوز المنقوع: حقيقة أم مبالغة؟



 
 





الأكثر مشاهدة