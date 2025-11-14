الملك يلتقي اليوم الرئيس السنغافوري

كما يلتقي جلالته الجمعة، رئيس الوزراء ووزير المالية في سنغافورة لورانس وونغ.
-
أخبار متعلقة
-
عجلون تستعد لحزمة واسعة من المشاريع السياحية والاستثمارية
-
الصفدي وبالاكريشنان: زيارة الملك إلى سنغافورة فرصة لتعميق التعاون الثنائي
-
الملك والرئيس السنغافوري يبحثان آليات تعزيز التعاون وأبرز مستجدات الإقليم
-
عاجل الملك يلتقي برئيس الوزراء السنغافوري
-
ذكرى ميلاد الحسين .. محطة وفاء لاستذكار قائد استثنائي
-
حادث تريلا يعيق حركة السير على طريق المفرق – الزرقاء
-
تحذير من مديرية الأمن العام لجميع السائقين
-
السفير البلجيكي: الأردن منارة استقرار وشريك لا غنى عنه في المنطقة