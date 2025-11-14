الملك يلتقي اليوم الرئيس السنغافوري

10:40 ص

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/753792 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- يلتقي جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، الجمعة، الرئيس السنغافوري ثارمان شانموغاراتنام، لدى زيارته سنغافورة. اضافة اعلان





كما يلتقي جلالته الجمعة، رئيس الوزراء ووزير المالية في سنغافورة لورانس وونغ.



