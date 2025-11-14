الجمعة 2025-11-14 01:46 م
 

الملك يلتقي اليوم الرئيس السنغافوري

الجمعة، 14-11-2025 10:40 ص
الوكيل الإخباري- يلتقي جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، الجمعة، الرئيس السنغافوري ثارمان شانموغاراتنام، لدى زيارته سنغافورة.اضافة اعلان


كما يلتقي جلالته الجمعة، رئيس الوزراء ووزير المالية في سنغافورة لورانس وونغ.
 
 
