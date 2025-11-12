الملك يلتقي اليوم الرئيس الفيتنامي

كما يلتقي جلالته الأربعاء، رئيس وزراء فيتنام فام مينه تشينيه، وأمين عام الحزب الشيوعي الفيتنامي تو لام، ورئيسة الجمعية الوطنية الفيتنامية "البرلمان" تران ثانه مان.
