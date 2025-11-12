الأربعاء 2025-11-12 11:43 ص
 

الملك يلتقي اليوم الرئيس الفيتنامي

جلالة الملك عبدالله الثاني
الملك عبدالله الثاني
 
الأربعاء، 12-11-2025 10:14 ص

الوكيل الإخباري-   يلتقي جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، الأربعاء، الرئيس الفيتنامي لونغ كونغ.

كما يلتقي جلالته الأربعاء، رئيس وزراء فيتنام فام مينه تشينيه، وأمين عام الحزب الشيوعي الفيتنامي تو لام، ورئيسة الجمعية الوطنية الفيتنامية "البرلمان" تران ثانه مان.

 
 
