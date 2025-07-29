الملك يلتقي بالمستشار الألماني في برلين اليوم

وتركز الزيارة على سبل تعزيز التعاون بين الأردن وألمانيا، وتبحث أبرز مستجدات المنطقة.
-
أخبار متعلقة
-
فصل التيار الكهربائي عن مناطق في المملكة غدا - أسماء
-
البث المباشر لـ برنامج الوكيل
-
فعاليات ومبادرات شبابية في عدد من المحافظات
-
الصفدي: الاحتلال حوّل غزة إلى مقبرة وغياب حل الدولتين يُغذي الكارثة الإنسانية
-
رئيس الوزراء الفلسطيني يشكر الأردن: دعم ثابت لغزة وحل الدولتين
-
أزمة مياه في المفرق بعد تركيب عدادات جديدة .. و"اليرموك" تتحرك
-
محافظ الزرقاء: المرحلة المقبلة تتطلب شراكة حقيقية ومشاريع نوعية
-
حملة حول آثار التغير المناخي على البيئة البحرية بمحمية العقبة