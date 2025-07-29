الملك يلتقي بالمستشار الألماني في برلين اليوم

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الوكيل الإخباري- وصل جلالة الملك عبدﷲ الثاني، إلى العاصمة الألمانية برلين، في زيارة عمل يلتقي خلالها مع المستشار الألماني فريدريش ميرتس. اضافة اعلان





وتركز الزيارة على سبل تعزيز التعاون بين الأردن وألمانيا، وتبحث أبرز مستجدات المنطقة.