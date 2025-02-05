 
الأربعاء 2025-02-05 07:51 م
 

الملك يلتقي رؤساء اللجان الدائمة في مجلس الأعيان

جلالة الملك يلتقي رؤساء اللجان الدائمة في مجلس الأعيان.
جلالة الملك يلتقي رؤساء اللجان الدائمة في مجلس الأعيان.
الأربعاء، 05-02-2025 07:11 م

الوكيل الإخباري-   التقى جلالة الملك عبدالله الثاني في قصر الحسينية، اليوم الأربعاء، رؤساء اللجان الدائمة بمجلس الأعيان، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد.

اضافة اعلان


وتناول اللقاء العديد من الملفات في الشؤون المحلية والإقليمية والدولية.


وتحدث رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز ورؤساء اللجان الدائمة في المجلس عن الزيارات الميدانية التي يقوم بها أعضاء المجلس إلى المحافظات للتواصل مع المواطنين، مؤكدين التفاف الأردنيين حول قيادة جلالته وتأييدهم لمواقفه المشرفة.


وحضر اللقاء رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، ومدير مكتب جلالة الملك، علاء البطاينة.

 
gnews

أحدث الأخبار

تعبيرية

أخبار محلية صدور إرادة ملكية سامية

مياه الأمطار بالقرب من مصرف مياه

أخبار محلية محافظ إربد يحذر

ترامب

عربي ودولي رئيس النواب الأمريكي: ترامب يتخذ إجراءات جريئة وحاسمة

تعبيرية

أسواق ومال ارتفاع الاسترليني أمام الدولار فوق حاجز الـ1.25 دولار

الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير

أخبار محلية الرئيس الألماني يغادر الأردن

جلالة الملك يلتقي رؤساء اللجان الدائمة في مجلس الأعيان.

أخبار محلية الملك يلتقي رؤساء اللجان الدائمة في مجلس الأعيان

ارشيفية

فلسطين الاحتلال يحوّل منزلين بقضاء قلقيلية لثكنة عسكرية

سفينة أميريغو فيسبوتشي الإيطالية

أخبار محلية سفينة أميريغو فيسبوتشي الإيطالية ترسو في ميناء العقبة السياحي



 




الأكثر مشاهدة