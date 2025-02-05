الملك يلتقي رؤساء اللجان الدائمة في مجلس الأعيان

وتناول اللقاء العديد من الملفات في الشؤون المحلية والإقليمية والدولية.
وتحدث رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز ورؤساء اللجان الدائمة في المجلس عن الزيارات الميدانية التي يقوم بها أعضاء المجلس إلى المحافظات للتواصل مع المواطنين، مؤكدين التفاف الأردنيين حول قيادة جلالته وتأييدهم لمواقفه المشرفة.
وحضر اللقاء رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، ومدير مكتب جلالة الملك، علاء البطاينة.
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