الملك يلتقي رئيس الجمعية الوطنية (البرلمان) في فيتنام

الوكيل الإخباري- التقى جلالة الملك عبدﷲ الثاني في هانوي، اليوم الأربعاء، رئيس الجمعية الوطنية (البرلمان) في فيتنام تران ثانه مان.

اضافة اعلان



وبحث اللقاء علاقات الصداقة بين الأردن وفيتنام، وآليات تعزيز التعاون البرلماني، فضلا عن التطورات الإقليمية، لا سيما الأوضاع في غزة والضفة الغربية.



وأشاد جلالته بموقف فيتنام الداعم لحل الدولتين، باعتباره السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة.