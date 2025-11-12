الأربعاء 2025-11-12 06:47 م
 

الملك يلتقي رئيس الجمعية الوطنية (البرلمان) في فيتنام

ي
جانب من اللقاء
 
الأربعاء، 12-11-2025 05:44 م

الوكيل الإخباري- التقى جلالة الملك عبدﷲ الثاني في هانوي، اليوم الأربعاء، رئيس الجمعية الوطنية (البرلمان) في فيتنام تران ثانه مان.

اضافة اعلان


وبحث اللقاء علاقات الصداقة بين الأردن وفيتنام، وآليات تعزيز التعاون البرلماني، فضلا عن التطورات الإقليمية، لا سيما الأوضاع في غزة والضفة الغربية.


وأشاد جلالته بموقف فيتنام الداعم لحل الدولتين، باعتباره السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة.


وحضر اللقاء نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ومدير مكتب جلالة الملك، علاء البطاينة، ووزير الصناعة والتجارة والتموين يعرب القضاة، وسفير الأردن غير المقيم لدى فيتنام سائد الردايدة.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

الشرع يضع شرط وحيد لإبرام اتفاق أمني مع الكيان

عربي ودولي الشرع يضع شرط وحيد لإبرام اتفاق أمني مع الكيان

ب

أخبار محلية الملك ورئيس الوزراء الفيتنامي يبحثان سبل الارتقاء بالتعاون الثنائي

الدعم السريع: نحاصر بابنوسة من عدة محاور والجيش يتراجع

عربي ودولي الدعم السريع: نحاصر بابنوسة من عدة محاور والجيش يتراجع

ل

أخبار محلية توقيع اتفاقية مشروع حصاد المياه المستدام في الحسينية

ل

أخبار محلية الملك يلتقي في هانوي الأمين العام للحزب الشيوعي الفيتنامي

ل

أسواق ومال جني الأرباح يعيد الذهب إلى المنطقة الحمراء

الوكالة الذرية: التحقق من اليورانيوم الإيراني المخصب تأخر كثيراً

عربي ودولي الوكالة الذرية: التحقق من اليورانيوم الإيراني المخصب تأخر كثيراً

ل

طب وصحة مراجعة جدلية شاملة: لا صلة مقنعة بين الباراسيتامول والتوحد



 
 





الأكثر مشاهدة