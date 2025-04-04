الملك يلتقي رئيس الوزراء البلغاري في صوفيا

وأكد جلالته عمق علاقات الصداقة بين البلدين، وحرص الأردن على تعزيز التعاون مع بلغاريا في مختلف المجالات.
وثمن جلالة الملك جهود بلغاريا في استضافة "اجتماعات العقبة" المنعقدة بصوفيا بالشراكة مع الأردن، ودورها في تعزيز التنسيق بين الدول والمنظمات المعنية لمواجهة التحديات المشتركة.
وبحث اللقاء، بحضور سمو الأمير غازي بن محمد، كبير مستشاري جلالة الملك للشؤون الدينية والثقافية، المبعوث الشخصي لجلالته، أبرز التطورات في الشرق الأوسط، لا سيما في غزة والضفة الغربية.
وشدد جلالته على ضرورة التوصل إلى تهدئة شاملة، ابتداء بوقف الهجمات الإسرائيلية على غزة، واستعادة وقف إطلاق النار، وإدخال المساعدات الإغاثية.
وحضر اللقاء نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ومدير مكتب جلالة الملك، المهندس علاء البطاينة، وسفير الأردن لدى بلغاريا معتز الخصاونة.
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