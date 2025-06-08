الملك يلتقي رئيس الوزراء الفيتنامي في مدينة نيس الفرنسية

كما ألتقى جلالة الملك برئيس جمهورية الدومينيكان لويس أبي نادر على هامش أعمال المؤتمر الثالث للأمم المتحدة للمحيطات في مدينة نيس الفرنسية.
كما ألتقى رئيس وزراء إيرلندا مايكل مارتن.
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