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الملك يلتقي رئيس الوزراء الفيتنامي في مدينة نيس الفرنسية

جلالة الملك عبدالله الثاني يلتقي رئيس الوزراء الفيتنامي فام مينه تشينه على هامش أعمال المؤتمر الثالث للأمم المتحدة للمحيطات. فرنسا
جلالة الملك عبدالله الثاني يلتقي رئيس الوزراء الفيتنامي فام مينه تشينه على هامش أعمال المؤتمر الثالث للأمم المتحدة للمحيطات. فرنسا
 
الأحد، 08-06-2025 09:56 م
الوكيل الإخباري-   ألتقى جلالة الملك عبدالله الثاني، الأحد، رئيس الوزراء الفيتنامي فام مينه تشينه، على هامش أعمال المؤتمر الثالث للأمم المتحدة للمحيطات في مدينة نيس الفرنسية.اضافة اعلان


كما ألتقى جلالة الملك برئيس جمهورية الدومينيكان لويس أبي نادر على هامش أعمال المؤتمر الثالث للأمم المتحدة للمحيطات في مدينة نيس الفرنسية.

كما ألتقى رئيس وزراء إيرلندا مايكل مارتن.
 
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