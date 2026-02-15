الأحد 2026-02-15 03:33 م

الملك يلتقي رفاق السلاح في يوم الوفاء للمتقاعدين العسكريين

الأحد، 15-02-2026 02:18 م
الوكيل الإخباري-   التقى جلالة الملك عبدالله الثاني في الديوان الملكي الهاشمي، اليوم الأحد، مجموعة من رفاق السلاح المتقاعدين، بمناسبة يوم الوفاء للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى.اضافة اعلان


وهنأ جلالة الملك رفاق السلاح والمتقاعدين العسكريين بهذه المناسبة، معربًا عن اعتزازه بهم وبما يقدمونه للوطن.

وتحدث المدير العام للمؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى اللواء الركن المتقاعد عدنان أحمد الرقاد عن أهمية هذه المناسبة في تعزيز التقدير لمتقاعدي القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي والأجهزة الأمنية.

وأضاف الرقاد أن توجيه جلالة الملك أخيرًا بإعادة هيكلة الجيش العربي يؤكد حرص جلالته المستمر على ترسيخ نهج القوات المسلحة، لتبقى في أعلى درجات الجاهزية والكفاءة لمواكبة مختلف التحديات.

وثمّن الرقاد حرص جلالة الملك على دعم المتقاعدين العسكريين، مؤكدًا جاهزية رفاق السلاح الدائمة لخدمة الوطن، واستمرار المؤسسة في تنفيذ المشاريع التنموية التي تسهم في خدمة المتقاعدين العسكريين.

من جهتهم، أعرب متحدثون من المتقاعدين العسكريين عن اعتزازهم بلقاء جلالة الملك، مؤكدين تقديرهم للعلاقة المتجذرة بين القيادة الهاشمية ومنتسبي ومتقاعدي القوات المسلحة.

وأكد المتحدثون أنهم سيبقون دومًا جزءًا أصيلًا من منظومة الأمن الوطني والبناء المجتمعي، مشددين على جاهزيتهم للاستمرار في خدمة الوطن، كلٌّ من موقعه، بما يحملونه من خبرات وقيم راسخة.

وحضر اللقاء رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، ورئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، ومدير المخابرات العامة اللواء أحمد حسني، ومدير الأمن العام اللواء الدكتور عبيدالله المعايطة.
 
 


