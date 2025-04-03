الملك يلتقي زعيم حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي في ألمانيا

وأكد جلالته حرص الأردن على توطيد العلاقات مع ألمانيا وتوسيع التعاون في مختلف المجالات.
وبحث اللقاء القضايا ذات الاهتمام المشترك، وأبرز المستجدات الإقليمية.
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