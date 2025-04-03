الخميس 2025-04-03 06:40 م
 

الملك يلتقي زعيم حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي في ألمانيا

جلالة الملك عبدالله الثاني.
الملك عبدالله الثاني
 
الخميس، 03-04-2025 04:11 م

الوكيل الإخباري-   التقى جلالة الملك عبدالله الثاني في برلين، اليوم الخميس، زعيم حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي في ألمانيا فريدريش ميرتس، المرشح لمنصب المستشار.

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وأكد جلالته حرص الأردن على توطيد العلاقات مع ألمانيا وتوسيع التعاون في مختلف المجالات.


وبحث اللقاء القضايا ذات الاهتمام المشترك، وأبرز المستجدات الإقليمية.

 
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