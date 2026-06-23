الملك يلتقي سيدة أردنية في كاليفورنيا ويدعوها لزيارة المملكة على نفقته الخاصة

وقدم جلالته للسيدة الظاهر دعوة لزيارة المملكة على نفقته الخاصة.
وأعربت الظاهر عن سعادتها الغامرة بلقاء جلالة الملك وتلقي هذه الدعوة، مثمنة حرصه على التواصل مع الأردنيين أينما كانوا.
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