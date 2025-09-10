الملك يلتقي عباس ويبحثان آخر المستجدات في الأراضي الفلسطينية

وبحث اللقاء وفق وكالة الانباء الفلسطينية، آخر المستجدات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وناقش عددا من المواضيع وعلى رأسها العدوان الإسرائيلي على قطر.
وجدد الملك وعباس إدانتهما لهذا الهجوم الغاشم، مؤكدين أهمية الوقوف إلى جانب قطر، واتخاذ إجراءات عملية ورادعة لدولة الاحتلال الإسرائيلي، في إطار التشاور العربي الإسلامي لضمان عدم تكرار ذلك.
كما جرى بحث تعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين والشعبين الشقيقين وسبل تطويرها في المجالات كافة.
وأعرب عباس عن تقديره الكبير للدور الهام الذي يلعبه الأردن بقيادة جلالة الملك لوقف العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس، وإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، ومنع التهجير.
كما بحث اللقاء، التطورات الجارية لعقد المؤتمر الدولي رفيع المستوى حول القضية الفلسطينية وحل الدولتين، المقرر عقده في 22 أيلول الجاري على مستوى القمة في نيويورك، برعاية مشتركة من المملكة العربية السعودية، وجمهورية فرنسا.
