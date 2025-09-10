الأربعاء 2025-09-10 02:05 م
 

الملك يلتقي عباس ويبحثان آخر المستجدات في الأراضي الفلسطينية

ارشيفية
ارشيفية
 
الأربعاء، 10-09-2025 01:59 م
الوكيل الإخباري-   التقى جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، بحضور ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله اليوم الاربعاء، رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس.اضافة اعلان


وبحث اللقاء وفق وكالة الانباء الفلسطينية، آخر المستجدات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وناقش عددا من المواضيع وعلى رأسها العدوان الإسرائيلي على قطر.

وجدد الملك وعباس إدانتهما لهذا الهجوم الغاشم، مؤكدين أهمية الوقوف إلى جانب قطر، واتخاذ إجراءات عملية ورادعة لدولة الاحتلال الإسرائيلي، في إطار التشاور العربي الإسلامي لضمان عدم تكرار ذلك.

كما جرى بحث تعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين والشعبين الشقيقين وسبل تطويرها في المجالات كافة.

وأعرب عباس عن تقديره الكبير للدور الهام الذي يلعبه الأردن بقيادة جلالة الملك لوقف العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس، وإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، ومنع التهجير.

كما بحث اللقاء، التطورات الجارية لعقد المؤتمر الدولي رفيع المستوى حول القضية الفلسطينية وحل الدولتين، المقرر عقده في 22 أيلول الجاري على مستوى القمة في نيويورك، برعاية مشتركة من المملكة العربية السعودية، وجمهورية فرنسا.
 
 
gnews

أحدث الأخبار

546

فيديو منوع تخيل أن ترى هذا المنظر أمامك !

7ه

فيديو منوع مشهد لطيف من داخل الحرم المكي

ارشيفية

أخبار محلية الملك يلتقي عباس ويبحثان آخر المستجدات في الأراضي الفلسطينية

41 شهيدا و184 جريحا في غزة خلال يوم

فلسطين 41 شهيدا و184 جريحا في غزة خلال يوم

ارشيفية

أخبار محلية الأمير الحسين يزور قطر الأربعاء

با

أخبار الشركات المهندس عماد المطارنة رئيساً لمجلس إدارة مجمع الملك الحسين للأعمال

58

المرأة والجمال حساسية صبغة الشعر.. أين يكمن الخطر الحقيقي؟

كلب داخل قفص

أخبار محلية خطة لترقيم وتعقيم الكلاب الضالة وزرع شرائح إلكترونية لتتبعها



 
 





الأكثر مشاهدة