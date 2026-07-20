الملك يلتقي فريق البحث والإنقاذ الأردني الدولي العائد من فنزويلا ويشيد بجهوده

واستمع جلالته، خلال لقاء في قصر الحسينية، إلى إيجاز قدمه قائد الفريق العقيد هاشم عبيدات، حول تفاصيل المهمة التي نفذها الفريق أخيرا، وجهوده في عمليات البحث والإنقاذ.
وأكد جلالة الملك أن هذه الجهود مصدر فخر لجميع الأردنيين، مشيدا بأداء الفريق لواجبه الإنساني على أكمل وجه.
وحضر اللقاء مدير الأمن العام اللواء الدكتور عبيدﷲ المعايطة، ومدير الدفاع المدني العميد ناصر السويلميين.
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