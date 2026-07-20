الإثنين 2026-07-20 06:18 م

الملك يلتقي فريق البحث والإنقاذ الأردني الدولي العائد من فنزويلا ويشيد بجهوده

ز
جانب من اللقاء
 
الإثنين، 20-07-2026 05:42 م

الوكيل الإخباري- التقى جلالة الملك عبدﷲ الثاني، الاثنين، فريق البحث والإنقاذ الأردني الدولي التابع لمديرية الأمن العام/ الدفاع المدني، والذي أنهى أخيرا مهمة إنسانية في فنزويلا للتعامل مع تبعات زلزال مزدوج.

اضافة اعلان


واستمع جلالته، خلال لقاء في قصر الحسينية، إلى إيجاز قدمه قائد الفريق العقيد هاشم عبيدات، حول تفاصيل المهمة التي نفذها الفريق أخيرا، وجهوده في عمليات البحث والإنقاذ.


وأكد جلالة الملك أن هذه الجهود مصدر فخر لجميع الأردنيين، مشيدا بأداء الفريق لواجبه الإنساني على أكمل وجه.


وحضر اللقاء مدير الأمن العام اللواء الدكتور عبيدﷲ المعايطة، ومدير الدفاع المدني العميد ناصر السويلميين.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

ا

خاص بالوكيل توضيح حول موعد صرف الرواتب للشهر الحالي

ز

أخبار محلية الملك يلتقي فريق البحث والإنقاذ الأردني الدولي العائد من فنزويلا ويشيد بجهوده

ل

أخبار محلية توضيح حكومي حول مشروع سكة حديد ميناء العقبة

ي

أخبار محلية التربية تجري الثلاثاء قرعة الدفعة الأولى لمشروع تمليك الأراضي للمعلمين

ا

كأس العالم كم تبلغ مكافأة منتخب إسبانيا بعد الفوز بكأس العالم؟

ب

أخبار محلية توقيع اتفاقية تمويل لمشروع التحول الرقمي في قطاع المياه

ل

أخبار الشركات بنك الأردن يواصل الاستثمار في الكفاءات الشابة بإطلاق الموسم الجديد من برنامج "مهنتي"

آندي بورنم

عربي ودولي الملك تشارلز الثالث يكلّف آندي بورنم بتشكيل الحكومة الجديدة



 
 






الأكثر مشاهدة

 