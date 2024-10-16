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الملك يلتقي في ضانا وجهاء وممثلين عن أبناء الطفيلة

جلالة الملك عبدالله الثاني في زيارة سابقة للمحافظات
جلالة الملك عبدالله الثاني في زيارة سابقة للمحافظات
الأربعاء، 16-10-2024 10:52 ص

الوكيل الإخباري- زار جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم الأربعاء محافظة الطفيلة ضمن جولاته على محافظات ومناطق المملكة بمناسبة اليوبيل الفضي لجلوس جلالته على العرش.

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وتأتي الزيارة الملكية لمحافظة الطفيلة استمرارا لنهج التواصل مع كافة أبناء الوطن.

 

واستهل جلالته  زيارته لمحافظة الطفيلة بمناسبة اليوبيل الفضي، بزيارة جامعة الطفيلة التقنية

 

والتقى جلالة الملك  وجهاء وممثلين عن أبناء محافظة الطفيلة في متنزه ضانا

 

 

 

 

 

 
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