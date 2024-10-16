الملك يلتقي في ضانا وجهاء وممثلين عن أبناء الطفيلة

الوكيل الإخباري- زار جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم الأربعاء محافظة الطفيلة ضمن جولاته على محافظات ومناطق المملكة بمناسبة اليوبيل الفضي لجلوس جلالته على العرش.

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وتأتي الزيارة الملكية لمحافظة الطفيلة استمرارا لنهج التواصل مع كافة أبناء الوطن.

واستهل جلالته زيارته لمحافظة الطفيلة بمناسبة اليوبيل الفضي، بزيارة جامعة الطفيلة التقنية