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الملك يلتقي لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ بواشنطن

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
الأربعاء، 04-12-2024 11:12 م
الوكيل الإخباري-   التقى جلالة الملك عبدالله الثاني، الأربعاء، في واشنطن لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي.اضافة اعلان


كما التقى جلالة الملك رئيسي وأعضاء لجنتي الخدمات المسلحة والمخصصات في مجلس الشيوخ.
 
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