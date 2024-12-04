الملك يلتقي لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ بواشنطن

11:12 م

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الوكيل الإخباري- التقى جلالة الملك عبدالله الثاني، الأربعاء، في واشنطن لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي. اضافة اعلان





كما التقى جلالة الملك رئيسي وأعضاء لجنتي الخدمات المسلحة والمخصصات في مجلس الشيوخ.