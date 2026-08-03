الملك يلتقي مجموعة من رفاق السلاح

الوكيل الإخباري- التقى جلالة الملك عبدﷲ الثاني، اليوم الاثنين، مجموعة من رفاق السلاح المتقاعدين، خلال زيارة جلالته إلى لواء الملك الحسين بن طلال المدرع الملكي/ 40.

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ويأتي اللقاء استمرارا لنهج جلالة الملك بلقاء المتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى وتبادل الحديث معهم حول أبرز القضايا الوطنية والإقليمية.



وأعرب الحضور عن اعتزازهم بلقاء جلالة الملك، مثمنين حرص جلالته على إدامة التواصل مع متقاعدي القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي والأجهزة الأمنية.