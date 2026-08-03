الملك يلتقي مجموعة من رفاق السلاح

ويأتي اللقاء استمرارا لنهج جلالة الملك بلقاء المتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى وتبادل الحديث معهم حول أبرز القضايا الوطنية والإقليمية.
وأعرب الحضور عن اعتزازهم بلقاء جلالة الملك، مثمنين حرص جلالته على إدامة التواصل مع متقاعدي القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي والأجهزة الأمنية.
وأكد متحدثون، بحضور رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، استعدادهم الدائم لخدمة الوطن.
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