الملك يلتقي مسؤولين وبرلمانيين ألمانيين وممثلي مراكز دراسات

وتحدث جلالته خلال اللقاء، الذي استضافته مؤسسة فريدريش إيبرت الألمانية، عن مجمل التطورات في المنطقة، لا سيما الأوضاع الخطيرة في غزة والضفة الغربية، والتطورات في سوريا ولبنان.
ودعا جلالة الملك إلى تكثيف الجهود الدولية لاستعادة وقف إطلاق النار في غزة، وإيجاد أفق سياسي لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين.
وتم خلال اللقاء تبادل وجهات النظر حول الأحداث في الإقليم والعالم، وسبل تعزيز التعاون بين الأردن وألمانيا.
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