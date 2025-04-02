الأربعاء 2025-04-02 08:22 م
 

الملك يلتقي مسؤولين وبرلمانيين ألمانيين وممثلي مراكز دراسات

جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين خلال لقائه مسؤولين وبرلمانيين ألمانيين وممثلي مراكز دراسات
جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين خلال لقائه مسؤولين وبرلمانيين ألمانيين وممثلي مراكز دراسات
 
الأربعاء، 02-04-2025 06:09 م

الوكيل الإخباري-   عقد جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم الأربعاء، لقاء مع مسؤولين وبرلمانيين ألمانيين وممثلي مراكز دراسات رئيسية في برلين.

اضافة اعلان


وتحدث جلالته خلال اللقاء، الذي استضافته مؤسسة فريدريش إيبرت الألمانية، عن مجمل التطورات في المنطقة، لا سيما الأوضاع الخطيرة في غزة والضفة الغربية، والتطورات في سوريا ولبنان.


ودعا جلالة الملك إلى تكثيف الجهود الدولية لاستعادة وقف إطلاق النار في غزة، وإيجاد أفق سياسي لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين.


وتم خلال اللقاء تبادل وجهات النظر حول الأحداث في الإقليم والعالم، وسبل تعزيز التعاون بين الأردن وألمانيا.

 
gnews

أحدث الأخبار

الرئيس السوري أحمد الشرع

عربي ودولي ترامب يلتقي الشرع في السعودية

الملك يجتمع بممثلي مؤسسات اقتصادية حكومية وشركات ألمانية

أخبار محلية الملك يجتمع بممثلي مؤسسات اقتصادية حكومية وشركات ألمانية

وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى

أخبار محلية وزيرة التنمية الاجتماعية تبحث تعزيز التعاون الاجتماعي مع المغرب والبحرين

وزارة الثقافة

أخبار محلية اختتام فعاليات برنامج رمضانيات 2025

نقابة المهندسين الأردنيين

أخبار محلية المفرق: "المهندسين" تكرّم الفائزين والمشاركين في المسابقة القرآنية الرمضانية

صورة عامة للعاصمة عمان

أخبار محلية الأردن يدين توسيع إسرائيل عدوانها على قطاع غزة واستهداف عيادة

عطلة

خاص بالوكيل الاردنيون على موعد مع عطل رسمية .. تعرف عليها

عجلون

أخبار محلية عطلة العيد تحفز الحركة السياحية في عجلون



 
 





الأكثر مشاهدة