الملك يلتقي مسؤولين وبرلمانيين ألمانيين وممثلي مراكز دراسات

الوكيل الإخباري- عقد جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم الأربعاء، لقاء مع مسؤولين وبرلمانيين ألمانيين وممثلي مراكز دراسات رئيسية في برلين.

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وتحدث جلالته خلال اللقاء، الذي استضافته مؤسسة فريدريش إيبرت الألمانية، عن مجمل التطورات في المنطقة، لا سيما الأوضاع الخطيرة في غزة والضفة الغربية، والتطورات في سوريا ولبنان.



ودعا جلالة الملك إلى تكثيف الجهود الدولية لاستعادة وقف إطلاق النار في غزة، وإيجاد أفق سياسي لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين.