الأحد 2026-02-01 01:42 م

الملك يلتقي مع الرئيس المصري اليوم

الأحد، 01-02-2026 12:18 م
الوكيل الإخباري-  يلتقي جلالة الملك عبدﷲ الثاني، بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في مصر اليوم.اضافة اعلان


ويأتي اللقاء لعقد مباحثات رسمية تتناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، إضافة إلى مستجدات الساحتين الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
 
 


