الملك يلتقي مع ماكرون ويؤكد حرص الأردن على توطيد العلاقات مع فرنسا

الوكيل الإخباري- التقى جلالة الملك عبدالله الثاني، الاثنين، بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، على هامش انعقاد المؤتمر الثالث للأمم المتحدة للمحيطات في مدينة نيس الفرنسية.

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وأكد جلالته حرص الأردن على توطيد العلاقات مع فرنسا في مختلف المجالات، بما يسهم في تعزيز الاستقرار بالشرق الأوسط.