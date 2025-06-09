الملك يلتقي مع ماكرون ويؤكد حرص الأردن على توطيد العلاقات مع فرنسا

وأكد جلالته حرص الأردن على توطيد العلاقات مع فرنسا في مختلف المجالات، بما يسهم في تعزيز الاستقرار بالشرق الأوسط.
ووصل جلالته، الاثنين، إلى موقع انعقاد المؤتمر الثالث للأمم المتحدة للمحيطات في مدينة نيس الفرنسية، الذي تنطلق أعماله في مدينة نيس الفرنسية خلال الفترة من 9 إلى 13 حزيران 2025.
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