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الملك يلتقي مع ماكرون ويؤكد حرص الأردن على توطيد العلاقات مع فرنسا

الملك يلتقي مع ماكرون ويؤكد حرص الأردن على توطيد العلاقات مع فرنسا
الملك يلتقي مع ماكرون ويؤكد حرص الأردن على توطيد العلاقات مع فرنسا
 
الإثنين، 09-06-2025 01:43 م

الوكيل الإخباري-   التقى جلالة الملك عبدالله الثاني، الاثنين، بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، على هامش انعقاد المؤتمر الثالث للأمم المتحدة للمحيطات في مدينة نيس الفرنسية.

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وأكد جلالته حرص الأردن على توطيد العلاقات مع فرنسا في مختلف المجالات، بما يسهم في تعزيز الاستقرار بالشرق الأوسط.


ووصل جلالته، الاثنين، إلى موقع انعقاد المؤتمر الثالث للأمم المتحدة للمحيطات في مدينة نيس الفرنسية، الذي تنطلق أعماله في مدينة نيس الفرنسية خلال الفترة من 9 إلى 13 حزيران 2025.

 
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