الملك يلتقي ميقاتي في عمان اليوم

وكان وصل ميقاتي مساء أمس الأحد، إلى أرض المملكة، في زيارة رسمية، على أن يعقد سلسلة اجتماعات رسمية في الأردن وفق ما أعلنته وكالة الأنباء اللبنانية.
وكان في استقبال رئيس ميقاتي في مطار الملكة علياء الدولي في عمّان نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي والقائم بأعمال سفارة لبنان في الأردن السفير يوسف إميل رجي.
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