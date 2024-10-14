 
الإثنين 2024-10-14 10:30 ص
 

الملك يلتقي ميقاتي في عمان اليوم

لقاء سابق بين الملك وميقاتي في عمان
لقاء سابق بين الملك وميقاتي في عمان
الإثنين، 14-10-2024 08:30 ص
الوكيل الإخباري- يلتقي جلالة الملك عبدالله الثاني اليوم الاثنين، رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي لبحث تطورات الأوضاع في لبنان والمنطقة.اضافة اعلان


وكان وصل  ميقاتي مساء أمس الأحد، إلى أرض المملكة، في زيارة رسمية، على أن يعقد سلسلة اجتماعات رسمية في الأردن وفق ما أعلنته وكالة الأنباء اللبنانية.

وكان في استقبال رئيس ميقاتي في مطار الملكة علياء الدولي في عمّان نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي والقائم بأعمال سفارة لبنان في الأردن السفير يوسف إميل رجي.
 
gnews

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