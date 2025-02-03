الملك يلتقي نائبة رئيس وزراء سلوفينيا

وتناول اللقاء، الذي عقد في قصر الحسينية، أبرز المستجدات في الإقليم، إذ أكد جلالته أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة، مثمنا دعم سلوفينيا لجهود السلام.
وشدد جلالة الملك على ضرورة ضمان تثبيت وقف إطلاق النار في غزة، وبذل أقصى الجهود الدولية لتعزيز الاستجابة الإنسانية.
وتناول اللقاء آفاق توسيع التعاون بين الأردن وسلوفينيا.
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