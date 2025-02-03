الملك يلتقي نائبة رئيس وزراء سلوفينيا

الوكيل الإخباري- التقى جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم الاثنين، نائبة رئيس الوزراء ووزيرة الشؤون الخارجية والأوروبية في جمهورية سلوفينيا تانيا فاجون، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد.

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وتناول اللقاء، الذي عقد في قصر الحسينية، أبرز المستجدات في الإقليم، إذ أكد جلالته أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة، مثمنا دعم سلوفينيا لجهود السلام.

وشدد جلالة الملك على ضرورة ضمان تثبيت وقف إطلاق النار في غزة، وبذل أقصى الجهود الدولية لتعزيز الاستجابة الإنسانية.