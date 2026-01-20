الثلاثاء 2026-01-20 03:27 م

الملك يلتقي وجهاء وممثلين عن محافظة إربد في مدينة الحسن للشباب

جلالة الملك عبدالله الثاني
جلالة الملك عبدالله الثاني
 
الثلاثاء، 20-01-2026 01:39 م

الوكيل الإخباري-   التقى جلالة الملك عبدالله الثاني وجهاء وممثلين عن محافظة إربد في مدينة الحسن للشباب.

وكان قد أعلن الديوان الملكي الهاشمي عن زيارة لجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين لمحافظة إربد الثلاثاء.

 
 


