الملك يلتقي وجهاء وممثلين عن محافظة إربد في مدينة الحسن للشباب

-
أخبار متعلقة
-
ورشة في المواصفات والمقاييس لتعزيز التحول نحو الاقتصاد الدائري وخفض البصمة الكربونية
-
295 مستفيدًا من عيادات الإقلاع عن التدخين في لواء البترا
-
القوات المسلحة تحتفل بذكرى الإسراء والمعراج
-
الاعتداء على الوجه بأدوات حادة يعاود الظهور في الشارع الأردني وسط مطالب بتشديد العقوبات
-
قيادة الشرطة العسكرية الملكية تنظّم ندوة النقد الذاتي لعام 2025
-
الملك يفتتح المعرض الدائم للمنتجات الزراعية والريفية في إربد
-
الحكومة توسّع استثمارات التعدين ضمن الاستراتيجية الوطنية
-
الملك يوجه لتأسيس مركز لعلاج السرطان في مستشفى الأميرة بسمة