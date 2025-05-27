الملك يلتقي وزيرة خارجية فنلندا

الوكيل الإخباري- التقى جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم الثلاثاء، وزيرة الخارجية الفنلندية إلينا فالتونين، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد.

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وتناول اللقاء، الذي عقد في قصر الحسينية، العلاقات الثنائية وعمق الصداقة بين البلدين وسبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات.