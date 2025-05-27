الثلاثاء 2025-05-27 04:33 م
 

الملك يلتقي وزيرة خارجية فنلندا

جلالة الملك عبدالله الثاني يلتقي وزيرة الخارجية الفنلندية إلينا فالتونين، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد
جلالة الملك عبدالله الثاني يلتقي وزيرة الخارجية الفنلندية إلينا فالتونين، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد
 
الثلاثاء، 27-05-2025 03:39 م

الوكيل الإخباري-    التقى جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم الثلاثاء، وزيرة الخارجية الفنلندية إلينا فالتونين، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد.

اضافة اعلان


وتناول اللقاء، الذي عقد في قصر الحسينية، العلاقات الثنائية وعمق الصداقة بين البلدين وسبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات.


وتم بحث التطورات في الإقليم، خاصة في غزة والضفة الغربية، إذ لفت جلالة الملك إلى أهمية إيجاد أفق سياسي لتحقيق السلام على أساس حل الدولتين، مثمنا موقف فنلندا الداعم لاستقرار المنطقة.

 
gnews

أحدث الأخبار

جامعة العلوم والتكنولوجيا

أخبار محلية جامعة العلوم والتكنولوجيا تبحث والسفارة اليابانية تعزيز التبادل الثقافي

غزة

فلسطين المستشار الألماني لإسرائيل: لا يمكن تبرير إبادة المدنيين في غزة

قاقاا

المرأة والجمال هل يناسب سيروم فيتامين C البشرة الحساسة؟

جلالة الملك عبدالله الثاني يلتقي وزيرة الخارجية الفنلندية إلينا فالتونين، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد

أخبار محلية الملك يلتقي وزيرة خارجية فنلندا

مؤسسة الخط الحديدي الحجازي تحتفل بعيد الاستقلال الـ 79

أخبار محلية مؤسسة الخط الحديدي الحجازي تحتفل بعيد الاستقلال الـ 79

ااف

المرأة والجمال ماسك الخيار للبشرة.. 5 فوائد لا غنى عنها لصحة ونضارة وجهك!

7عهغ7ع

تكنولوجيا هل ستتيح الإمارات ChatGPT Plus بالمجان؟

فا

تكنولوجيا قريباً.. إطلاق تطبيق واتساب لأجهزة آيباد اللوحية



 
 





الأكثر مشاهدة