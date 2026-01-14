الملك يلتقي وفدا من الكنيسة الإنجيلية اللوثرية

الوكيل الإخباري- التقى جلالة الملك عبدﷲ الثاني، اليوم الأربعاء، وفدا من الكنيسة الإنجيلية اللوثرية، برئاسة المطران الدكتور عماد حداد، مطران الكنيسة الإنجيلية اللوثرية في الأردن والأراضي المقدسة.

وأكد جلالته، خلال اللقاء الذي عقد في قصر الحسينية بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدﷲ الثاني ولي العهد، استمرار الأردن بدعم الوجود المسيحي في القدس، انطلاقا من الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في المدينة المقدسة.



كما شدد جلالة الملك على أنه لا يمكن القبول بالاعتداء على حق المسيحيين بالعبادة وحرية الوصول إلى الأماكن المقدسة.



وثمن جلالته دور الكنائس اللوثرية في تعزيز قيم السلام والاستقرار والدفاع عن المظلومين، من خلال انتشارهم وعلاقاتهم الواسعة.



من جانبه، أكد المطران حداد خلال اللقاء، استمرار بيعة الكنيسة الإنجيلية اللوثرية للوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف، مبينا أن هذه البيعة بدأت منذ نيل الكنيسة اعترافها من قبل المغفور له جلالة الملك الحسين بن طلال، طيب الله ثراه، عام 1959 وجدد المطران منيب يونان هذه البيعة عام 2013.



وثمن وفد الكنيسة اللوثرية المكون من مطارنة من القدس والولايات المتحدة وكندا وألمانيا والنرويج والدنمارك ورئيس الاتحاد اللوثري العالمي، دور جلالة الملك في دعم الحوار بين الأديان وحماية الوجود المسيحي في فلسطين والأردن والمنطقة.



كما شدد الوفد على أن الكنائس الإنجيلية اللوثرية تبذل جهودا كبيرة في التصدي لحركة المسيحية الصهيونية ومحاولات تسييس الدين، وتدين الحرب على غزة، والاعتداء على الفلسطينيين في الضفة الغربية.