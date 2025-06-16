الملك يلقي خطابا أمام البرلمان الأوروبي غدا الثلاثاء

الوكيل الإخباري- غادر جلالة الملك عبدﷲ الثاني أرض الوطن، اليوم الاثنين، في زيارة عمل لمدينة ستراسبورغ الفرنسية.

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ويلقي جلالة الملك، يوم غد الثلاثاء، خطابا أمام البرلمان الأوروبي.



كما يعقد جلالته لقاء مع رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا.