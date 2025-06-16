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الملك يلقي خطابا أمام البرلمان الأوروبي غدا الثلاثاء

جلالة الملك عبد الله الثاني
الملك عبدﷲ الثاني
 
الإثنين، 16-06-2025 04:28 م

الوكيل الإخباري-   غادر جلالة الملك عبدﷲ الثاني أرض الوطن، اليوم الاثنين، في زيارة عمل لمدينة ستراسبورغ الفرنسية.

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ويلقي جلالة الملك، يوم غد الثلاثاء، خطابا أمام البرلمان الأوروبي.


كما يعقد جلالته لقاء مع رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا.


وأدى سمو الأمير الحسين بن عبدﷲ الثاني، ولي العهد، اليمين الدستورية نائبا لجلالة الملك، بحضور هيئة الوزارة.

 
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