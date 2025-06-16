الملك يلقي خطابا أمام البرلمان الأوروبي غدا الثلاثاء

كما يعقد جلالته لقاء مع رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا.
وأدى سمو الأمير الحسين بن عبدﷲ الثاني، ولي العهد، اليمين الدستورية نائبا لجلالة الملك، بحضور هيئة الوزارة.
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