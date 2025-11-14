الملك يمنح الرئيس الإندونيسي وسام النهضة المرصع

الوكيل الإخباري- منح جلالة الملك عبدالله الثاني، الجمعة، الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو وسام النهضة المرصع، تقديرا لجهوده في توثيق العلاقات المميزة بين البلدين والشعبين.

وجاء ذلك خلال لقاء جلالة الملك والرئيس الإندونيسي بقصر مرديكا الرئاسي في جاكرتا.