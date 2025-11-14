الجمعة 2025-11-14 07:45 م
 

الملك يمنح الرئيس الإندونيسي وسام النهضة المرصع

الجمعة، 14-11-2025 06:39 م

الوكيل الإخباري- منح جلالة الملك عبدالله الثاني، الجمعة، الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو وسام النهضة المرصع، تقديرا لجهوده في توثيق العلاقات المميزة بين البلدين والشعبين.

وجاء ذلك خلال لقاء جلالة الملك والرئيس الإندونيسي بقصر مرديكا الرئاسي في جاكرتا.


وأكد جلالته عمق العلاقات الأردنية الإندونيسية التي تمتد لـ 75 عاما، والحرص على توسيع التعاون في مجالات التعدين والصناعة والمنتجات الحلال، والدفاع والأمن السيبراني ومكافحة التطرف.

 
 
