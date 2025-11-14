الملك يمنح الرئيس الإندونيسي وسام النهضة المرصع

وجاء ذلك خلال لقاء جلالة الملك والرئيس الإندونيسي بقصر مرديكا الرئاسي في جاكرتا.
وأكد جلالته عمق العلاقات الأردنية الإندونيسية التي تمتد لـ 75 عاما، والحرص على توسيع التعاون في مجالات التعدين والصناعة والمنتجات الحلال، والدفاع والأمن السيبراني ومكافحة التطرف.
-
أخبار متعلقة
-
كهرباء إربد تتعامل مع بلاغات الأعطال خلال الظروف الجوية في الشمال
-
الملك يعزي بوفاة رئيس مجلس الأوقاف في القدس الشيخ عبدالعظيم سلهب
-
افتتاح فعاليات اليوم العلمي الخامس لمجلس نقابة أطباء الأسنان بجرش
-
بلدية شرحبيل تعلن عن دورات تدريبية لقطاع الشباب
-
فيديو - أمطار غزيرة تهطل على الطفيلة
-
الملك يؤكد للرئيس الإندونيسي أهمية السلام في الشرق الأوسط
-
بلدية كفرنجة تفعل غرفة الطوارئ للتعامل مع الظروف الجوية
-
الهلال الأحمر الأردني فرع الطفيلة ينظم يومًا طبيًا مجانيًا